В Красноярске на острове Татышев благоустроят озеро Любовь

В Красноярске на острове Татышев будет благоустроено озеро Любовь, которое расположено в западной части острова. Как пишет Дела.ру, работы по благоустройству будут проведены на двух земельных участках, общая площадь которых составила свыше 55,8 тысяч квадратных метров. Подрядчик должен будет провести земляные работы, установить тротуары, постелить деревянную дорожку, разместить террасы и лестницы.

Кроме того, планируется создание зеленой зоны, установка МАФов и системы видеонаблюдения. Заказчиком выступает МАУ «Татышев-парк». Стартовая стоимость контракта – 98,8 млн рублей. Отметим, что работы должны быть завершены к середине декабря текущего года.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости