В Емельяновском районе автоледи с ребёнком в машине врезалась в забор

7 августа в дежурную часть полиции сообщили о том, что в СНТ «Веснянка» автоледи на Toyota врезалась в забор одного из участков, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Затем последовал повторный звонок. Было сообщено, что участники самостоятельно оформят ДТП в соответствии с пунктом 2.6.1 ПДД, соответственно госавтоинспекторы на место не были направлены.

Во время мониторинга сети интернет сотрудники ОВД выявили видеозапись этого ДТП, где видно, что на переднем пассажирском сидении машины находится ребёнок.

Инспекторами по делам несовершеннолетних назначено проведение проверки.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко