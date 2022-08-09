47-летний житель Енисейска задержан за кражу ружья у охотника

В Красноярском крае сотрудниками полиции был задержан 47-летний житель Енисейска, которые подозревается в краже ружья и патронов у охотника. В ГУ МВД России по региону рассказали, что данный инцидент произошел в июле текущего года в одной из деревень Енисейского района. Злоумышленник после употребления спиртного решил пострелять из ружья. В результате он проник в дом, который принадлежит охотнику и похитил ружье, а также патроны к нему.

Подозреваемый ушел в поле, чтобы пострелять, однако заметил патрульную машину сотрудников полиции и убежал в лес. Впоследствии блюстители закона установили, что мужчина скрывался в доме у знакомых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Злоумышленник полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости