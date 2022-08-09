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В Красноярске продают здание «Эпицентра»

Главная Общество
Красноярск
10:25 9 Августа 2022
общество, красноярск, продажа, здание
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В Красноярске продают здание, в котором располагается кинотеатр «Эпицентр». Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

Площадь четырёхэтажного здания — 2 891 м². В собственности имеется земельный участок — 46,7 соток.

Стоимость здания — 130 млн руб., возможен торг.

Директор «Эпицентра» Сергей Липов рассказал Gornovosti, что решение о продаже приняли учредители.

— К сожалению, последние три года, не особо продуктивны, поэтому было принято решение продать бизнес, либо сдать здание в аренду. Здание требует инвестиций, которые мы обеспечить не можем. Мы очень щепетильно относимся к предложениям, так как туда вложены не только финансы, но и душа. Рассматриваем только предложения, которые помогут сохранить культурное направление здания, — сказал он.

Фото: © Avito

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