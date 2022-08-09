В Красноярске продают здание «Эпицентра»

В Красноярске продают здание, в котором располагается кинотеатр «Эпицентр». Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

Площадь четырёхэтажного здания — 2 891 м². В собственности имеется земельный участок — 46,7 соток.

Стоимость здания — 130 млн руб., возможен торг.

Директор «Эпицентра» Сергей Липов рассказал Gornovosti, что решение о продаже приняли учредители.

— К сожалению, последние три года, не особо продуктивны, поэтому было принято решение продать бизнес, либо сдать здание в аренду. Здание требует инвестиций, которые мы обеспечить не можем. Мы очень щепетильно относимся к предложениям, так как туда вложены не только финансы, но и душа. Рассматриваем только предложения, которые помогут сохранить культурное направление здания, — сказал он.