Красноярец Михаил Разомазов завоевал бронзу на чемпионате России по парашютному спорту

Спортсмен из Красноярского края Михаил Разомазов принял участие в чемпионате России по вингсьют-дисциплинам парашютного спорта. Соревнования проходили в Подмосковье.

В акробатике вместе с красноярцем выступали Сергей Никулин и Юрий Костицин. По итогам соревнований им удалось завоевать бронзовую медаль. Отметим, что Михаил Разомазов является чемпионом России прошлого года и обладателем Кубка России этого года. Также красноярец – двукратный чемпион мира по фрифлаингу.

Фото: © Минспорта Красноярского края