9 августа
Красноярск
погода +17 °C
60.32
 
€ 61.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец Михаил Разомазов завоевал бронзу на чемпионате России по парашютному спорту

Главная Общество
Красноярск
09:25 9 Августа 2022
в красноярске, спортсмен, медали, чемпионат, спорт, чемпионат мира, чемпион, победители
версия для печати Ico_print

Спортсмен из Красноярского края Михаил Разомазов принял участие в чемпионате России по вингсьют-дисциплинам парашютного спорта. Соревнования проходили в Подмосковье.

В акробатике вместе с красноярцем выступали Сергей Никулин и Юрий Костицин. По итогам соревнований им удалось завоевать бронзовую медаль. Отметим, что Михаил Разомазов является чемпионом России прошлого года и обладателем Кубка России этого года. Также красноярец – двукратный чемпион мира по фрифлаингу.

 Фото: © Минспорта Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Оборудование Богучанской ГЭС испытано на максимальной нагрузке

Оборудование Богучанской ГЭС испытано на максимальной нагрузке

9 Августа 2022 г.
Это значимое историческое событие
Новости Красноярска: На въезде в Красноярский край появятся шесть стел

На въезде в Красноярский край появятся шесть стел

9 Августа 2022 г.
Проекты должны будут готовы до 22 ноября
Новости Красноярска: Главврач Красноярской станции скорой помощи спас 26-летнего пассажира самолета

Главврач Красноярской станции скорой помощи спас 26-летнего пассажира самолета

9 Августа 2022 г.
Молодой человек находился в предобморочном состоянии
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев благоустроят озеро Любовь

В Красноярске на острове Татышев благоустроят озеро Любовь

9 Августа 2022 г.
Стоимость работ – 98,8 млн рублей
Новости Красноярска: В Емельяновском районе автоледи с ребёнком в машине врезалась в забор

В Емельяновском районе автоледи с ребёнком в машине врезалась в забор

9 Августа 2022 г.
Инспекторами по делам несовершеннолетних назначено проведение проверки
Новости Красноярска: В Норильске ливень затопил город

В Норильске ливень затопил город

9 Августа 2022 г.
Подъезды нескольких домов затопило
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

5 Августа 2022 г.
Всех обвиняемых заключили под стражу
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru