В Ачинске ввели режим «чёрного неба»

В Ачинске на сутки ввели режим «чёрного неба». Как сообщают на сайте правительства Красноярского края. Режим НМУ будет действовать с 19:00 8 августа до 19:00 9 августа.

В Минэкологии края отметили, что с наступлением режима предприятия должны снижать нагрузку на атмосферный воздух.

В Ачинске специалисты территориального отдела экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края будут следить за ситуацией в городе и выявлять нарушения природоохранного законодательства.

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