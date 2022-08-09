58-летний водитель снегоболотохода погиб в ДТП под Железногорском

В Красноярском крае в дорожно-транспортном происшествии погиб 58-летний мужчина, управлявший снегоболотоходом. Смертельное происшествие случилось на трассе под Железногорском.

В ГИБДД России по краю отметили, что в ночь с 7 на 8 августа на восьмом километре трассы «Обход Железногорск» водитель снегоболотохода CFMOTO ехал в сторону Подгорного и съехал на обочину.

После этого транспортное средство улетело в реку Тартат. В результате аварии водитель погиб на месте, 40-летняя пассажирка снегоболотохода получила травмы и была передана врачам. Добавим, что у водителя отсутствовали права для управления снегоболотоходом.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости