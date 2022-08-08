Железнодорожники СУЭК отметили профессиональный праздник

В Бородинском погрузочно-транспортом управлении (БПТУ), сервисном железнодорожном предприятии СУЭК в Красноярском крае, прошли конкурсы профессионального мастерства. Их посвятили сразу двум важным датам – Дню железнодорожника и предстоящему Дню шахтера.

За звание "Лучший по профессии" боролись машинисты тепловозов, слесари по ремонту подвижного состава локомотивного и вагонного хозяйства, слесари-осмотрщики и монтеры пути. Конкурсные испытания традиционно включали несколько этапов: теоретический – проверку знаний в области охраны труда и основ безопасного ведения работ, и практический – здесь участники демонстрировали свои профессиональные навыки, для машинистов тепловоза это было "сцепление" локомотива с полувагоном, максимально точное и аккуратное, для слесарей по ремонту подвижного состава – обнаружение и устранение неисправностей, для монтеров пути – замена шпал.

"В конкурсе профмастерства я участвую впервые, хотя работаю на предприятии уже семь лет, - рассказывает призер конкурса, машинист тепловоза Бородинского ПТУ Павел Глазырин. - Войти в тройку лидеров мне помогло то, что испытание проходило на тепловозе той серии, на которой я работаю постоянно, все действия доведены до автоматизма. То же самое касается правил охраны труда и техники безопасности – экзамены сдаем регулярно, устройство тепловоза знаем на отлично, не было волнения, шли практически на равных".

Коллега Павла Андрей Беккер, взявший "золото", будет представлять бородинский участок ПТУ на региональном конкурсе – он стартует на следующей неделе.

В каждой из профессий определили тройку лидеров. Чествовать победителей и призеров будут во время празднования День шахтера.

Бородинское погрузочно-транспортное управление входит в число крупнейших предприятий промышленного железнодорожного транспорта в России. Осуществляет вывоз угля с Бородинского разреза, а также перевозку вскрышных пород и грузов внутри него, собственным локомотивным парком, – это тепловозы ТЭМ-7(А), ТЭМ-2 и ТГМ-6. Вскрышные породы перемещает подвижной состав из 230 вагонов-самосвалов марки 2ВС-105. В последние годы идет активное оснащение железнодорожных станций системой микропроцессорной централизации, более эффективной в сравнении с традиционной релейной. Сегодня системой МПЦ оборудованы уже три станции. Более 130 км путей, 236 стрелочных переводов, 18 переездов, 90 км контактной сети, 77 локомотивов, путевая техника – все это делает БПТУ гарантом надежности и безопасности перевозок.

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Фото: СУЭК

По материалам СУЭК