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Опубликована подробная программа празднования Дня города в Красноярске

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Красноярск
15:59 8 Августа 2022
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Красноярск в этом году отметит свой 394-летний день рождения. По случаю столь знаменательной даты власти города приготовили для жителей и гостей города полномасштабную программу. Отметим, что день города будет проходить 26-28 августа. 

Как рассказали в мэрии, официальные мероприятия начнутся с 10:00 около стелы «Город трудовой доблести» на площади ДК им. 1 мая. В 12 часов на площади перед мэрией Красноярска состоится поднятие флага города. В 13 часов пройдет награждение горожан, которые получили статус Почетных жителей города. 
Развлекательные мероприятия будут проходить на нескольких площадках: Ярыгинской набережной и бульваре Маяковского, а также на площади Мира и в рамках проекта «В центре Мира». 

26 августа в 19 часов на сцене перед Красноярской филармонией стартует концерт музыкальных и танцевальных коллективов. В 20 часов на сцену выйдет группа «Яхонт», которая празднует 30-летний юбилей. 27 августа на Ярыгинской набережной в 12:00 стартует фестиваль современного творчества «Левитация». В рамках мероприятия молодые таланты продемонстрируют свои работы. 
В вечерние часы на пл. Мира пройдет выступление «Иванушек International», которое завершится запуском салюта. 
Также красноярских любителей здорового образа жизни ждет легкоатлетический полумарафон «Жара» и первенство Красноярска по парусному спорту «Золотая осень». Кроме того, в городе будут проходить игры по пляжному волейболу. Моржи Красноярска примут участие в фестивале по плаванию в холодной воде. 

Добавим, что 28 августа с двенадцати часов на Центральной набережной запланирована масштабная концертная программа. Ознакомиться с полным списком программы празднования Дня города можно по ссылке

Фото: © Никита Алексеев

 

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