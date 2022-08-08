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Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:36 8 Августа 2022
общество, красноярск, поезд, ржд, оплата
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Компания «Краспригород» расширила возможности безналичной оплаты проезда в рамках развития проекта «Городская электричка Красноярска».

Обновленное мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярска», ранее действовавшее только в автобусах, троллейбусах и трамваях, стало доступно и пассажирам городских электропоездов. Его функционал позволяет пользователям моментально оформить разовый билет на проезд по внутригородским маршрутам за полную стоимость в одном направлении.

Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру нужно скачать мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярск» (представлено в популярных магазинах приложений). Для оплаты проезда необходимо сканировать QR-код или ввести цифровой код с информационного стикера (размещены в вагонах городских электропоездов).

В качестве подтверждения оплаты достаточно показать разъездному кассиру онлайн-чек на экране мобильного устройства.

Добавим, это не первый сервис для онлайн-покупки билетов, доступный в городских электропоездах Красноярской железной дороги. Мобильное приложение «РЖД Пассажирам» позволяет оформлять не только разовые проездные документы за полную стоимость, но и льготные электронные билеты студентам и школьникам (50% от стоимости проезда), а также разовые безденежные билеты федеральным льготникам.

Также проезд можно оплатить с помощью банковской карты непосредственно в вагоне электропоезда.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД

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