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5 лет колонии получил судья из Красноярска за мошенничество

Главная Общество
Красноярск
18:15 8 Августа 2022
в красноярске, мошенничество, преступление, суд, фсб
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В Красноярске к тюремному сроку приговорили судью высшего третейского суда. Его обвиняли в совершении мошенничества и присвоении 500 тысяч рублей.

Как пишет издание «Дела.ru» со ссылкой на УФСБ России по региону, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что весной минувшего года подсудимый дал обещание красноярцу, что за 500 тыс рублей поможет изменить меру пресечения приятелю, находящемуся в СИЗО.

В результате было возбуждено уголовное дело. Решением суда злоумышленник был признан виновным и он получил пять лет колонии общего режима.

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

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