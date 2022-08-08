В Красноярске стартовал дорожный ремонт на улице Волжской

В Красноярске подрядчик официально приступил к проведению дорожного ремонта на улице Волжской. Специалистам предстоит восстановить участок от Мичурина до Аральской. Его протяженность составит 1,78 км.

В городской администрации отметили, что ремонт начался со стороны улицы Аральской. На данный момент подрядная организация осуществляет комплекс работ по демонтажу и формированию основания под расширение проезжей части, которая будет состоять из полноценных четырех полос.

Добавим, что по планам все работы должны завершиться до 17 октября. Ранее Sibnovosti рассказывал о том, что на улице Волжской будут проведены полномасштабные работы.

Фото: © Администрация г. Красноярск