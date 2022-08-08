8 августа
Красноярск
погода +25 °C
60.37
 
€ 61.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске появятся 40 цветников-корзин

Главная Общество
Красноярск
14:35 8 Августа 2022
общество, красноярск, благоустройство, парк, цветы
версия для печати Ico_print

Цветники-корзины обустраивают сотрудники ИП «Управление зеленого строительства». В планах изготовить и оформить в Красноярске 40 таких цветников.

Корзины уже украсили сквер им. А.П. Степанова на ул. Копылова, сквер на пр. Мира, 63, они наполнены бархатцами. Сейчас три большие корзины монтируют на набережной р. Кача и ещё в 9 разных зелёных уголках Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Больше всего их появится в районе Николаевского проспекта. Пока в работе только левобережье. До конца сезона и зимой специалисты будут наблюдать каковы новые цветники в процессе эксплуатации и содержания. Если опыт окажется успешным, такие цветники появятся и на правом берегу.

Отметим, что внутри цветочных корзин сварной каркас, оплетённый гибкими ветками вручную. Ветки собирают во время плановой работы, то есть они остаются при вырубке поросли на берегах рек. В основном такую работу ведут для профилактики заторов и загрязнения рек на Базаихе, Бугаче и Каче.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае школьники смогут бесплатно путешествовать

В Красноярском крае школьники смогут бесплатно путешествовать

8 Августа 2022 г.
На эти цели предусмотрено 75 млн рублей
Новости Красноярска: В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

8 Августа 2022 г.
Об этом в социальных сетях рассказал глава города
Новости Красноярска: Опубликована подробная программа празднования Дня города в Красноярске

Опубликована подробная программа празднования Дня города в Красноярске

8 Августа 2022 г.
Красноярцев ждет насыщенная программа
Новости Красноярска: Семена несуществующих сортов нашли в магазине в Емельяново

Семена несуществующих сортов нашли в магазине в Емельяново

8 Августа 2022 г.
Там продавали патиссон сорта «мими-тролль» и кабачок «будулай»
Новости Красноярска: Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

8 Августа 2022 г.
Также проезд можно оплатить с помощью банковской карты в вагоне электропоезда
Новости Красноярска: Экс-главу Минздрава Республики Алтай арестовали по делу о коррупции

Экс-главу Минздрава Республики Алтай арестовали по делу о коррупции

8 Августа 2022 г.
Минздрав он возглавлял с августа по декабрь 2018 года
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

6 Августа 2022 г.
Церемония прощания пройдет 8 августа
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru