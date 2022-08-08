В Красноярске появятся 40 цветников-корзин

Цветники-корзины обустраивают сотрудники ИП «Управление зеленого строительства». В планах изготовить и оформить в Красноярске 40 таких цветников.

Корзины уже украсили сквер им. А.П. Степанова на ул. Копылова, сквер на пр. Мира, 63, они наполнены бархатцами. Сейчас три большие корзины монтируют на набережной р. Кача и ещё в 9 разных зелёных уголках Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Больше всего их появится в районе Николаевского проспекта. Пока в работе только левобережье. До конца сезона и зимой специалисты будут наблюдать каковы новые цветники в процессе эксплуатации и содержания. Если опыт окажется успешным, такие цветники появятся и на правом берегу.

Отметим, что внутри цветочных корзин сварной каркас, оплетённый гибкими ветками вручную. Ветки собирают во время плановой работы, то есть они остаются при вырубке поросли на берегах рек. В основном такую работу ведут для профилактики заторов и загрязнения рек на Базаихе, Бугаче и Каче.

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