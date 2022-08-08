4 года условно получили две жительницы России за кражу у красноярской пенсионерки более 1,7 млн рублей

В Красноярске осудили двух девушек, которые украли у 87-летней жительницы города свыше 1 млн 720 тыс рублей. По официальным данным, в январе этого года пожилая женщина обратилась в полицию, заявив о том, что у нее была похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных стражи правопорядка вместе с УФСБ выяснили месторасположение злоумышленниц и задержали их. Как оказалось, подозреваемыми стали две жительницы Владимирской и Московской области. Блюстителями закона было изъято 1,7 млн рублей. В связи с совершенным преступлением подсудимых приговорили к четырем годам условного срока.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости