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4 года условно получили две жительницы России за кражу у красноярской пенсионерки более 1,7 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
19:30 8 Августа 2022
в красноярске, преступление, фсб, полиция, преступник
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В Красноярске осудили двух девушек, которые украли у 87-летней жительницы города свыше 1 млн 720 тыс рублей. По официальным данным, в январе этого года пожилая женщина обратилась в полицию, заявив о том, что у нее была похищена крупная сумма денег.

В ходе оперативно-розыскных стражи правопорядка вместе с УФСБ выяснили месторасположение злоумышленниц и задержали их. Как оказалось, подозреваемыми стали две жительницы Владимирской и Московской области. Блюстителями закона было изъято 1,7 млн рублей. В связи с совершенным преступлением подсудимых приговорили к четырем годам условного срока.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

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