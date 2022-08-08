В Ирбейском районе вырубили лес на 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении главы Уральского сельсовета Рыбинского района и трёх индивидуальных предпринимателей. Они подозреваются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц, в особо крупном размере).

Ущерб лесному фонду от незаконной рубки — более 5 миллионов рублей, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В 2019 году один из предпринимателей вступил в преступный сговор с главой Уральского сельсовета, чтобы организовать незаконную рубку леса с помощью мнимых сделок от имени граждан по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с целью продажи документов лесозаготовителям.

Глава подыскивала жителей пос. Урал с печным отоплением, вводила их в заблуждение по имеющемся у них прав на получение компенсационных выплат за передачу права на получение древесины. Кроме того, глава оформляла документы для заключения договоров купли-продажи леса для его продажи.

Предприниматель передавал документы за денежное вознаграждение (от 5 до 30 тысяч рублей) лесозаготовителям Ирбейского и Саянского районов, которые осуществляли незаконную рубку.

В результате в лесосеках Агинского участкового лесничества Саянского лесничества Красноярского края и Ирбейского сельского участкового лесничества Ирбейского лесничества Красноярского края незаконно вырубили сосну, осину, берёзу, лиственницу и ель на более, чем 5 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев