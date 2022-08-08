Красноярск примет первый международный форум «Леса России»

Красноярск готовится принять первый международный форум «Леса России», который пройдет в конце сентября этого года. Участники форума смогут в рамках круглых столов смогут обсудить вопросы, связанные с поддержкой и развитием лесопромышленного комплекса, выявления и тушения пожаров в лесных массивах.

В краевом правительстве рассказали, что в рамках форума состоится обсуждение тем, которые относятся к исполнению федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося частью нацпроекта «Экология», цифровизацию лесной отрасли, вклад лесов в климатическую повестку.

На форум приедут представители Правительства РФ и российских регионов, Министерства природы, Минпромторга, Рослехоза, а также специалисты лесопромышленного комплекса, ученые и сотрудники общественных организаций.

Планируется, что в форуме будут участвовать делегации из ДНР и ЛНР, Армении, Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Монголии, Южной Осетии, Беларуси, а также Индии.

Форум «Леса России» будет проходить в МВДЦ «Сибирь» с 21 по 22 сентября. Добавим, что программа форума предполагает проведение выставки «Эксподрев» и чемпионата России среди вальщиков леса. Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

Фото: © Никита Алексеев