8 августа
Красноярск
погода +23 °C
60.32
 
€ 61.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск примет первый международный форум «Леса России»

Главная Общество
Красноярск
18:00 8 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, лес, форум
версия для печати Ico_print

Красноярск готовится принять первый международный форум «Леса России», который пройдет в конце сентября этого года. Участники форума смогут в рамках круглых столов смогут обсудить вопросы, связанные с поддержкой и развитием лесопромышленного комплекса, выявления и тушения пожаров в лесных массивах. 

В краевом правительстве рассказали, что в рамках форума состоится обсуждение тем, которые относятся к исполнению федерального проекта «Сохранение лесов», являющегося частью нацпроекта «Экология», цифровизацию лесной отрасли, вклад лесов в климатическую повестку. 
На форум приедут представители Правительства РФ и российских регионов, Министерства природы, Минпромторга, Рослехоза, а также специалисты лесопромышленного комплекса, ученые и сотрудники общественных организаций. 
Планируется, что в форуме будут участвовать делегации из ДНР и ЛНР, Армении, Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Монголии, Южной Осетии, Беларуси, а также Индии. 

Форум «Леса России» будет проходить в МВДЦ «Сибирь» с 21 по 22 сентября. Добавим, что программа форума предполагает проведение выставки «Эксподрев» и чемпионата России среди вальщиков леса. Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке.

Фото: © Никита Алексеев  

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Благодаря прокуратуре в Уярском районе сироты получили жильё

Благодаря прокуратуре в Уярском районе сироты получили жильё

8 Августа 2022 г.
Муниципалитет длительное время не предоставлял им благоустроенные квартиры
Новости Красноярска: Красноярка Анастасия Анисимова победила на чемпионате России по легкой атлетике

Красноярка Анастасия Анисимова победила на чемпионате России по легкой атлетике

8 Августа 2022 г.
Для Анастасии это 30 медаль чемпионата России
Новости Красноярска: В Красноярске в работе зоотеатра в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» выявлены нарушения

В Красноярске в работе зоотеатра в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» выявлены нарушения

8 Августа 2022 г.
Возбуждены дела об административных нарушениях
Новости Красноярска: 4 года условно получили две жительницы России за кражу у красноярской пенсионерки более 1,7 млн рублей

4 года условно получили две жительницы России за кражу у красноярской пенсионерки более 1,7 млн рублей

8 Августа 2022 г.
Злоумышленницы являются жительницы Владимирской и Московской области
Новости Красноярска: В Красноярске гражданин Украины получил вид на жительство

В Красноярске гражданин Украины получил вид на жительство

8 Августа 2022 г.
Он приехал в Красноярск в 2021 году
Новости Красноярска: 5 лет колонии получил судья из Красноярска за мошенничество

5 лет колонии получил судья из Красноярска за мошенничество

8 Августа 2022 г.
Он обманул красноярца на 500 000 рублей
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

6 Августа 2022 г.
Назначения произошли в конце июля
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

3 Августа 2022 г.
Музыканты выступят 28 августа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru