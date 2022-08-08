РУСАЛ и национальный парк «Красноярские Столбы» пригласили школьников Сибири в экологическую экспедицию

В Красноярске стартовала эколого-промышленная экспедиция «ЭкоПоколение-2022», в которой принимают участие более 40 школьников Сибири. Подростки 14-17 лет из Новокузнецка, Ачинска, Шелехова, Саяногорска, Братска и Красноярска – городов, где работают предприятия РУСАЛа – в течение пяти дней будут обучаться в научно-познавательно комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». Их ждут увлекательные квесты, экозанятия с учеными «Столбов», экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска, а также поездка на промышленные предприятия Красноярска. Финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ.

Проект «Экопоколение-2022» собрал учащихся средних школ и учреждений дополнительного образования, которые увлечены экологией, зоологией, биологией и краеведением. Они сами инициируют или активно участвуют в экоакциях и тематических олимпиадах в своих городах. Основной задачей экотура является образование и экопросвещение молодежи. Сотрудники национального парка «Красноярские столбы» покажут и расскажут подросткам, какую исследовательскую работу по изучению флоры и фауны они ведут на особо охраняемой природной территории.

Школьники не только узнают, как можно беречь природу, но и смогут лично принять участие в сборе гербария и подготовке материала, необходимого для мониторинга биоразнообразия природного парка. Кроме того, в рамках проекта школьники посетят предприятия РУСАЛа и подробно узнают о том, к какой экологической перестройке готовится Красноярский алюминиевый завод, чтобы значительно снизить нагрузку на экологию города. КрАЗ планирует полностью демонтировать половину устаревших мощностей и –вместо них построить новое производство на базе самой современной экологически совершенной технологии. Это следующий этап программы экологической модернизации КрАЗа, которую ещё в 2004 году инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

– С момента основания РУСАЛа работа со школьниками и студентами – это стратегическое направление. Компания постоянно развивает формы поддержки молодежи, отметила Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ. – Особенно важно экологическое воспитание нового поколения. Вопросы осознанного потребления ресурсов, охрана окружающей среды, сохранение экобаланса, ESG-принципы – приоритетны для нас. Благодаря таким проектам юноши и девушки детально погружаются в предмет, знакомятся с интересными людьми, повышают свою экоответственность, чтобы впоследствии приносить пользу в городах, где родились и учатся.

Чтобы стать участником летнего образовательного курса, претенденты изучали видеолекции национального парка «Красноярские Столбы» и выполняли задания. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, приехали в Красноярск для участия в экспедиции.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Фото: © Ольга Коваленко