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До 15 лет тюрьмы грозит жителю Кодинска за склонение подростка к употреблению наркотиков

Главная Общество
Красноярск
16:45 8 Августа 2022
преступление, суд, наркотики, прокуратура, в красноярском крае, следствие
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В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело о склонении 17-летнего жителя Канска к употреблению запрещенных веществ. Обвиняемым по этому делу проходит 33-летний житель Кодинска.

Согласно версии следователей, злоумышленник, находящийся на учете у врача-нарколога, поехал в командировку в Канск. Одним из вечеров он познакомился с несовершеннолетним и предложил ему провести время в компании его знакомых.

Обвиняемый, который был в курсе того, что житель Канска не достиг совершеннолетия, несколько раз предлагал ему употребить наркотик. В какой-то момент подросток принял предложение злоумышленника. В результате под действием запрещенных веществ несовершеннолетний совершил грабеж. За совершение преступления подростка приговорили к один год и два месяца условного срока с испытательным сроком на 1,5 года. Добавим, что жителю Кодинска грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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