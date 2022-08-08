Выступление «Иванушек International» и фейерверки ждут красноярцев на День города 27 августа

В Красноярске празднование Дня города будет проходить в течение двух дней – 26 и 27 августа. Главные события праздника состоятся на площади Мира, Ярыгинской набережной, «В центре Мира» и бульваре Маяковского.

Как пишет издание Gornovosti, в первый день празднования пройдет торжественное поднятие флага Красноярска, награждение почетных горожан. Жителей города также ждет вечернее выступление группы «Яхонт». 27 августа на площади Мира красноярцев ожидает многочасовой музыкальных концерт от местных исполнителей. В 21:00 начнется концерт группы «Иванушки International». В 22:00 жители Красноярска смогут увидеть запуск праздничного фейерверка.

Фото: © Никита Алексеев