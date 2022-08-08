В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

Глава города Дивногорск, Сергей Егоров, поделился, что подходят к концу строительство новых общественных пространств.

Сергей Егоров рассказал, что по контракту срок окончания ремонтных работ в Милицейском парке запланирован на 1 октября, однако если погода не помешает, то благоустройство может закончиться раньше. На данный момент строительные работы выполнены на 80%.

Глава города также подчеркнул, что все пожелания жителей учтены и уже воплощаются в жизнь.

Отметим, что реализация нацпроекта находится на контроле у губернатора.

Фото: © Администрация Дивногорск