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В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

Главная Общество
Красноярск
16:00 8 Августа 2022
общество, благоустройство, строительство
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Глава города Дивногорск, Сергей Егоров, поделился, что подходят к концу строительство новых общественных пространств. 

Сергей Егоров рассказал, что по контракту срок окончания ремонтных работ в Милицейском парке запланирован на 1 октября, однако если погода не помешает, то благоустройство может закончиться раньше. На данный момент строительные работы выполнены на 80%. 

Глава города также подчеркнул, что все пожелания жителей учтены и уже воплощаются в жизнь. 

Отметим, что реализация нацпроекта находится на контроле у губернатора.

Фото: © Администрация Дивногорск

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