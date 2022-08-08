Семена несуществующих сортов нашли в магазине в Емельяново

В одном из магазинов Красноярского края торговали семенами несуществующих сортов. Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора обнаружили нарушения в пос. Емельяново.

По официальной информации, в магазине «Сад и огород» продавали семена различных сортов овощей и фруктов. Среди самых оригинальных были найдены следующие названия:

томат «кулак поддубного»;

лук на зелень «шашлычный»;

патиссон сорт «мими-тролль»;

капуста цветная «осенний гигант»;

фасоль «топ кроп», «супернано».

Эксперты выяснили, что сорта отсутствуют в госреестре. В связи с выявленными нарушениями предприниматель получил предостережение.

Фото: © Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю