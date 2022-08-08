В Красноярском крае школьники смогут бесплатно путешествовать

Детские туры в Красноярском крае пройдут по 28 маршрутам. Ребятишки посетят музеи, выставочные залы, аэродромы, природные территории, мараловодческую ферму и пасеки, смотровые площадки, парк флоры и фауны «Роев ручей», фанпарк «Бобровый лог», мастер-классы, квесты. Кроме этого, их ждут прогулки по Енисею, рассказали в агентстве по туризму Красноярского края.

Отправиться в путешествие по социальному сертификату могут ученики 5-9 классов смогут. Со списком турпродуктов и туроператоров можно ознакомиться здесь.

Заявки на получение сертификата необходимо подать родителям школьников на краевом портале госуслуг. После подтверждения сертификата можно выбрать путешествие и заключают договор с туроператором.

Отметим, что 28 июля первая группа ребятишек побывала в природном парке «Ергаки».

С середины августа школьники смогут поучаствовать в сплавных турах по р. Мана, покорить потухший вулкан «Чёрная сопка». Также они смогут побывать в самой большой конгломератовой пещере Большая Орешная, ознакомиться с достопримечательностями в городах Дивногорск, Минусинск, Красноярск, Сосновоборск, в посёлках Шушенское и Овсянка. Ещё дети побывают в Шушенском, Манском, Берёзовском, Ермаковском, Минусинском районах, посетят нацпарк «Красноярские Столбы», природный парк «Ергаки», поднимутся на Торгашинский хребет.

Всего по проекту в путешествия смогут отправиться 7,5 тыс. человек, на эти цели предусмотрено 75 млн рублей.

Здесь можно посмотреть ответы на самые популярные вопросы по программе.

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин