В Красноярске продают участок Дрокинской горы

На сайте Avito продают участок Дрокинской горы площадью 9,6 га за 100 млн рублей.

Скоро 400 лет нашему городу и именно Дрокинсую гору мы видим визитной карточкой Красноярска. Предлагаем администрации города и края обратить внимание на этот участок и создать ещё одну точку на карте, которую полюбят жители и запомнят гости нашего города! Все у кого есть интересные идеи, что должно быть на горе — пишите, звоните. Может совместными усилиями получится сделать Красноярск на одну локацию интереснее! — пишут в объявлении.