Заблудившейся в лесу собирательнице грибов помогли сотрудники ГИБДД в Емельяновском районе

В Красноярском крае автоинспекторы помогли собирательнице грибов, которая заблудилась в лесу, связаться с родственниками. В ГУ МВД России по краю рассказали, что встревоженная женщина обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые дежурили на трассе «Красноярск – Енисейск». По словам женщины, она совместно со своим зятем на автомобиле поехала за грибами. В лесу они разделились и в какой-то момент женщина заблудилась, а также не смогла найти обратную дорогу к машине. Мобильник женщина оставила в транспортном средстве.

Спустя несколько часов собирательница грибов вышла на пасеку и попросила владельца вывести ее к дороге, где дежурили автоинспекторы. Впоследствии дорожные полицейские выяснили номер дочери женщины и рассказали о ее местонахождении.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости