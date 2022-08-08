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Заблудившейся в лесу собирательнице грибов помогли сотрудники ГИБДД в Емельяновском районе

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Красноярск
15:00 8 Августа 2022
в красноярском крае, сотрудники, гибдд, лес, помощь
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В Красноярском крае автоинспекторы помогли собирательнице грибов, которая заблудилась в лесу, связаться с родственниками. В ГУ МВД России по краю рассказали, что встревоженная женщина обратилась к сотрудникам ГИБДД, которые дежурили на трассе «Красноярск – Енисейск». По словам женщины, она совместно со своим зятем на автомобиле поехала за грибами. В лесу они разделились и в какой-то момент женщина заблудилась, а также не смогла найти обратную дорогу к машине. Мобильник женщина оставила в транспортном средстве.

Спустя несколько часов собирательница грибов вышла на пасеку и попросила владельца вывести ее к дороге, где дежурили автоинспекторы. Впоследствии дорожные полицейские выяснили номер дочери женщины и рассказали о ее местонахождении.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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