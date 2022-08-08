В лесах Красноярского края зафиксировано 4 очага возгораний

На 8 августа в Красноярском крае действуют четыре лесных пожара в Эвенкийском, Туруханском, Ермаковском и Шушенском районах на площади 358,5 га, сообщается на сайте регионального правительства.

За выходные сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 827 га.

Предварительно, пожар произошёл из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.