Единый контакт-центр по вопросам соцподдержки населения заработал в Красноярском крае

В Красноярском крае в понедельник, восьмого августа, начал работать единый call-центр по вопросам социальной поддержки граждан. В правительстве региона, жители края могут позвонить по многоканальному телефону 8-800-6-000-000. Позвонив по этому номеру, граждане проконсультируют по темам, связанным с со сферой социальной защиты.

Этот проект реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации Красноярского края, которая была одобрена главой региона Александром Уссом, а также Министерством труда РФ и ПФР.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, запуск сервиса является крайне важным для населения региона. Это связано с тем, что жители края смогут получить быстрые ответы на интересующие их вопросы, связанные с социальной сферой. Отметим, что звонки по номеру являются абсолютно бесплатными. Работать он будет по будням с девяти утра до 18:00.

Кроме вопросов, связанных с компетенцией министерства социальной политики региона, жителя Красноярского края при звонке в call-центр могут проконсультировать по вопросам, относящимся к работе бюро медико-социальной экспертизы. Планируется, что в будущем к сервису будут подключены работники Пенсионного фонда, Роструда и Фонда соцстрахования.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости