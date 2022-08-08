8 августа
Красноярск
погода +25 °C
60.37
 
€ 61.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Единый контакт-центр по вопросам соцподдержки населения заработал в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:15 8 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, центр, помощь
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в понедельник, восьмого августа, начал работать единый call-центр по вопросам социальной поддержки граждан. В правительстве региона, жители края могут позвонить по многоканальному телефону 8-800-6-000-000. Позвонив по этому номеру, граждане проконсультируют по темам, связанным с со сферой социальной защиты.

Этот проект реализуется в рамках стратегии цифровой трансформации Красноярского края, которая была одобрена главой региона Александром Уссом, а также Министерством труда РФ и ПФР.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, запуск сервиса является крайне важным для населения региона. Это связано с тем, что жители края смогут получить быстрые ответы на интересующие их вопросы, связанные с социальной сферой. Отметим, что звонки по номеру являются абсолютно бесплатными. Работать он будет по будням с девяти утра до 18:00.

Кроме вопросов, связанных с компетенцией министерства социальной политики региона, жителя Красноярского края при звонке в call-центр могут проконсультировать по вопросам, относящимся к работе бюро медико-социальной экспертизы. Планируется, что в будущем к сервису будут подключены работники Пенсионного фонда, Роструда и Фонда соцстрахования.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае школьники смогут бесплатно путешествовать

В Красноярском крае школьники смогут бесплатно путешествовать

8 Августа 2022 г.
На эти цели предусмотрено 75 млн рублей
Новости Красноярска: В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

В Дивногорске завершается строительство общественных пространств

8 Августа 2022 г.
Об этом в социальных сетях рассказал глава города
Новости Красноярска: Опубликована подробная программа празднования Дня города в Красноярске

Опубликована подробная программа празднования Дня города в Красноярске

8 Августа 2022 г.
Красноярцев ждет насыщенная программа
Новости Красноярска: Семена несуществующих сортов нашли в магазине в Емельяново

Семена несуществующих сортов нашли в магазине в Емельяново

8 Августа 2022 г.
Там продавали патиссон сорта «мими-тролль» и кабачок «будулай»
Новости Красноярска: Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

Новый сервис онлайн-оплаты проезда стал доступен для пассажиров городских электропоездов Красноярска

8 Августа 2022 г.
Также проезд можно оплатить с помощью банковской карты в вагоне электропоезда
Новости Красноярска: Экс-главу Минздрава Республики Алтай арестовали по делу о коррупции

Экс-главу Минздрава Республики Алтай арестовали по делу о коррупции

8 Августа 2022 г.
Минздрав он возглавлял с августа по декабрь 2018 года
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

Два департамента администрации Красноярска возглавили новые руководители

6 Августа 2022 г.
Назначения произошли в конце июля
Новости Красноярска: Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

3 Августа 2022 г.
Музыканты выступят 28 августа
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru