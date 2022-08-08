24-летнюю велосипедистку со сломанной ногой эвакуировали спасатели в «Гремячей гриве»

В Красноярске в прошедшее воскресенье, седьмого августа, сотрудникам МЧС пришлось выезжать в эко-парк «Гремячая грива». По официальной информации, 24-летняя девушка каталась на велосипеде и в какой-то момент упала, в результате чего сломала ногу.

В связи со случившимся пострадавшей потребовалась эвакуация. Впоследствии девушку передали врачам скорой помощи. Кроме того, в вечернее время в нацпарке «Красноярские Столбы» два человека заблудились в районе «Каштаковской тропы». В рамках поисковых работ 26-летнего парня и 22-летнюю девушку удалось обнаружить рядом со скальным массивом «Первенец».

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости