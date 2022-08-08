Регбисты «Енисея-СТМ» разгромили в Красноярске дзержинский «Химик»

В Красноярске в минувшее воскресенье, седьмого августа, на стадионе «Авангард» состоялся матч в рамках четвертого тура чемпионата России по регби между «Енисеем-СТМ» и «Химиком» из Дзержинска.

По итогом встречи, красноярцы одержали разгромную победу со счетом 51:3. Отметим, что для «Енисея-СТМ» это была первая домашняя встреча. Также стоит сказать о том, что игрок «тяжелой машины» Тимур Маслов не только реализовал две попытки, но и забил пять реализаций, а также выполнил два штрафных удара.

На успешные попытки игроков «Енисея-СТМ» команда из Дзержинска смогла лишь ответить одним результативным ударом с подставки.

Фото: © vk.com/enisei_stm