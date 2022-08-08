В Берёзовском в конце августа отремонтируют мост через реку Есауловку

Переправу на подъезде к садовым обществам «Тайга-2», «Кедр-9» и «Факел» в районе дер. Малая Кускунка привели в порядок за три месяца. Ввести в эксплуатацию переправу планируют в конце августа.

Сейчас там отремонтировали опоры и установили новые пролётные строения. Общая стоимость работ – 11,4 млн рублей, пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Сегодня объект готовят к укладке асфальта. Новое покрытие появится и на проезжей части переправы, и на подходах к ней. Затем там установят металлическое ограждение. Кроме того, в районе моста расчистят русло и берега реки, — рассказал Ренат Даутханов, первый заместитель министра транспорта Красноярского края.

Изначально на мосту были выбоины, ямы, повреждения плит, смещение металлических пластин под балками, коррозия и нарушение гидроизоляции. Также там не было деформационных швов, а опоры заросли кустарниками и были завалены мусором.

В этом и следующем сезоне плановый ремонт коснётся 22 мостов в составе региональных дорог (в Боготольском, Емельяновском, Берёзовском, Тасеевском, Ирбейском, Манском, Курагинском, Енисейском, Большемуртинском, Кежемском, Абанском, Мотыгинском, Назаровском, Богучанском, Козульском, Тюхтетском и Рыбинском районах). 13 сдадут уже в этом году. Работы на 8 объектах уже выполнили. Всего потратят почти 184 млн рублей.