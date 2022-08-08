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Жители Красноярского края массово пожаловались на мебельную компанию из-за нарушений условий договора

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Красноярск
12:00 8 Августа 2022
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В региональное Управление Роспотребнадзора поступили десятки жалоб от жителей Красноярского края. Красноярцы массово жаловались на действия компании «Студия корпусной мебели». Суть претензий в том, что организация нарушала условия договора относительно сроков и качества продукции. Об этом рассказал Дмитрий Горяев.
 
По словам главы краевого Управления Роспотребнадзора, удалось установиться, что компания в 10 раз занижала размер неустойки, которая должна была выплачиваться потребителю в случае нарушения сроков оказания услуг. Также обнаружены нарушения прав потребителей на информацию о предоставляемой услуге. 
 
В связи с жалобами в отношении «СКМ» по факту несоблюдения сроков изготовления мебели и ущемления прав потребителя было заведено 10 дел об административных нарушениях со штрафом в размере 60 тыс рублей. По выданному предписанию компанией была приведена в соответствие форма договора, касающаяся размера неустойки.  
 
Фото: Андрей Старостин / РИА Новости
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