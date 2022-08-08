Жители Красноярского края массово пожаловались на мебельную компанию из-за нарушений условий договора

В региональное Управление Роспотребнадзора поступили десятки жалоб от жителей Красноярского края. Красноярцы массово жаловались на действия компании «Студия корпусной мебели». Суть претензий в том, что организация нарушала условия договора относительно сроков и качества продукции. Об этом рассказал Дмитрий Горяев.

По словам главы краевого Управления Роспотребнадзора, удалось установиться, что компания в 10 раз занижала размер неустойки, которая должна была выплачиваться потребителю в случае нарушения сроков оказания услуг. Также обнаружены нарушения прав потребителей на информацию о предоставляемой услуге.

В связи с жалобами в отношении «СКМ» по факту несоблюдения сроков изготовления мебели и ущемления прав потребителя было заведено 10 дел об административных нарушениях со штрафом в размере 60 тыс рублей. По выданному предписанию компанией была приведена в соответствие форма договора, касающаяся размера неустойки.

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости