Сотрудникам птицефабрики в Назаровском районе выплатили долги по зарплате

В Красноярском крае перед сотрудниками птицефабрики «Преображенская», которая расположена в Назаровском районе, была полностью погашена задолженность по зарплатам.

В ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия отметили, что после предпринятых Главным следственным управлением мер руководство предприятие выплатило 102 сотрудникам задолженность за май более чем на 2 млн 176 тыс рублей.

Сумма долга за июнь составила свыше 2 млн 83 тыс рублей. Общая сумма долга – более 4,2 млн рублей.

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