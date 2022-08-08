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Сотрудникам птицефабрики в Назаровском районе выплатили долги по зарплате

Главная Общество
Красноярск
12:30 8 Августа 2022
зарплата, долги, долг, в красноярском крае
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В Красноярском крае перед сотрудниками птицефабрики «Преображенская», которая расположена в Назаровском районе, была полностью погашена задолженность по зарплатам.

В ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия отметили, что после предпринятых Главным следственным управлением мер руководство предприятие выплатило 102 сотрудникам задолженность за май более чем на 2 млн 176 тыс рублей.

Сумма долга за июнь составила свыше 2 млн 83 тыс рублей. Общая сумма долга – более 4,2 млн рублей.  

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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