В Курагинском районе открылся культурно-спортивный центр

Культурно-спортивный центр в Маринино построили за два года в рамках муниципального комплексного проекта развития (МКПР), сообщили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края.

Центр двухэтажный. В здании располагаются зрительный зал на 150 мест, библиотека, музей, спортзал, душевые кабины, вспомогательные и подсобные помещения. Культурно-спортивный центр смогут посещать более 1 400 человек.

В феврале 2020 года Совет по развитию местного самоуправления отобрал к реализации МКПР «Маринино». Ядром инвестиционного проекта стало развитие молочного животноводства в ЗАО «Марининское» — единственное крупное предприятие на территории двух сельских советов, вокруг которого сформировалась устойчивая сельская агломерация.

— Принцип сегодняшней политики в региональном развитии Красноярского края — комплексность. 16 муниципальных проектов развития, которые сейчас реализуются, соответствуют данному принципу. Красноярский край вкладывает в инфраструктуру тех населённых пунктов, где есть устойчивое экономическое развитие.

Благодаря усилиям с обеих сторон – бизнеса и государства – мы уверены в будущем поселений, которые преображаем, — сказала Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.