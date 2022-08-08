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Житель Красноярского края убил мужчину и пытался зарезать ещё трёх человек

Главная Общество
Красноярск
11:14 8 Августа 2022
убийство, в красноярском крае, происшествия, общество
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В Эвенкийском районе 35-летний мужчина убил человека и ещё троих ранил.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Туруханского района, который обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), сообщают на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, обвиняемый со своим приятелем находились в пос. Куюмба на подработке по строительству дома. Они познакомились с компанией мужчин и вместе с ними выпивали алкоголь на берегу водоёма. Позднее компания решила продолжить гулянку по месту жительства обвиняемого.

Ночью 31 июля между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В какой-то момент обвиняемый взял со стола нож и стал наносить мужчинам удары. Один из мужчин скончался на месте. Трое других доставили в медицинское учреждение.

Фото: © krk.sledcom.ru

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