194 жителя Красноярского края заразились COVID-19 за прошедшие сутки

По состоянию на седьмое августа в Красноярском крае за последние 24 часа было зафиксировано 194 заболевших коронавирусной инфекцией. Согласно данным с сайта «стопкоронавирус.рф», за сутки в медучреждения региона было госпитализировано 26 человек.

За минувшие 24 часа в Красноярском крае был зарегистрирован один летальный исход из-за ковида. За сутки удалось победить опасную инфекцию 101 жителю региона. По состоянию на 5 августа коллективный иммунитет в Красноярском крае составляет 10,4%. Вакцинировались первым компонентом порядка 1,8 млн человек, двумя компонентами – более 1,6 млн жителей края.

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