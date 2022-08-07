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7 августа на автодороге Красноярск – Элита изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
13:38 7 Августа 2022
общество, в красноярском крае, дорога, реконструкция
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Ограничение будет действовать на подъезде к Т-образному перекрёстку Еловая – станция Минино, сообщает пресс-служба КРУДОРа. Там продолжаются работы по реконструкции.

Изменённая схема движения будет действовать до конца сентября.

По направлению в Элиту, движение транспорта сместят вправо. Оно будет организовано по покрытию переходного типа.

Отметим, что после реконструкции (2025 год) пропускная способность маршрута увеличится в 1,5 раза. Автодорога будет четырёхполосной, с современным освещением, тротуарами и остановками.

Фото: © vk.com/krudor_2650627

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