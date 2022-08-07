В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

6 августа в дневное время на Восточных Столбах в районе "Китайской стены" с высоты упал мужчина 1973 года рождения, сообщают в Агентстве ГО ЧС Красноярского края.

Самостоятельно он передвигаться не мог, поэтому ему потребовалась эвакуация. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали службе «03».

Также за прошедшие сутки спасатели выезжали на поиски грибника. Он пропал в районе пос. Краснокаменск Курагинского района. Мужчину нашли.

Кроме того, в Шушенском районе спасатели выезжали на поиски мужчины 1982 года рождения. Он отстал от туристической группы в районе хребта "Борус". Мужчина найден.

В Емельяновском районе спасателями была найдена женщина 1960 года рождения, которая отправилась за грибами 5 августа и пропала.

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