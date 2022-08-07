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Красноярцу грозит до 20 лет тюрьмы за наркотики

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Красноярск
19:35 7 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, наркотики
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Полицейские в Лесосибирске задержали красноярца 1982 года рождения, у которого было изъято более 11 г героина. Наркотики он планировал сбыть бесконтактным способом путём закладок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В тайниках на территории Лесосибирска оперативники изъяли ещё 6 свертков весом 36 г с аналогичным наркотическим веществом. Наркотики были помещены в тайники задержанным. Общий вес изъятого героина - более 48 г. Это является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по статье - до 20 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф 

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