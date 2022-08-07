В Красноярске стало больше желающих вакцинироваться от коронавируса

За первую неделю августа в Красноярске отмечается увеличение темпов вакцинации.

— В начале июля были дни, когда на вакцинацию приходили около 30 человек во все филиалы и вакциномобиль. За 4 же августа мы иммунизировали 223 человека, включая передвижной пункт, - рассказала главный врач Красноярской межрайонной больницы № 2 Татьяна Черных. - Поэтому мы изменили график работы выездного мобильного пункта – продлили время до 18:00. Если число желающих поставить вакцину увеличится, мы обеспечим работу мобильного пункта в выходные дни.

По состоянию на 3 августа привито первично I компонентом 1 361 454 взрослых и 7 233 детей, пишут на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Полностью завершили вакцинацию 1 311 838 взрослых и 6 740 детей. Развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов и 2 мобильных прививочных пункта вакцинации, один из них работает в Красноярске.

Иммунизацию проводят вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), бустерную прививку можно сделать первым компонентом Спутник V. Если температура тела превышает 37 °С, вакцинироваться нельзя.

Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, по телефону или обратившись в поликлинику. В передвижном пункте вакцинируют в порядке живой очереди.

Также эпидемиологи рекомендуют обрабатывать руки, носить маски в общественных местах, особенно людям пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

График работы вакциномобиля (парковка возле «Леруа Мерлен» по ул. 9 мая, 77):

с понедельника по пятницу – с 9:00 до 18:00;

в субботу - с 9:00 до 16:00.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский