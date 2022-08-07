В Красноярске обсудили строительство православной гимназии

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон ознакомился с проектом православной гимназии. С представителями проектирующей организации они обсудили сроки сдачи проектно-сметной документации и прохождения экспертизы, пишут на сайте красноярской епархии.

Двухэтажное здание православной гимназии на 11 классов планируют разместить возле храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а), рядом с православной гимназией начального общего образования.

Общая площадь православной гимназии будет 2 718 квадратных метров. На первом этаже расположат вестибюль, гардероб, блоки учебных классов, санузлы, медкабинет и актовый зал. На втором этаже - ещё один блок учебных классов и санузлов, учительская и большой многофункциональный спортзал. Во дворе установят беговые и прыжковые дорожки, комплексную спортивную площадку.

Уже разработана проектно-сметная документация. Автором проекта стал архитектор Дмитрий Ульянов - сын Владимира Ульянова, который был автором проекта самого большого в Красноярске храма Рождества Христова. Кроме того, он три года назад начинал работу по формированию первых планировочных решений для будущей гимназии.

Всю документацию и пройти экспертизу планируют к 12 декабря.

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