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В Красноярске на 60 лет Октября переименуют остановку общественного транспорта

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Красноярск
19:25 6 Августа 2022
в красноярске, автобусы, транспорт, трамвай, остановки, администрация
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На правобережье Красноярска будет переименована одна из остановок общественного транспорта. Данное распоряжение было опубликовано на сайте городской администрации. Согласно официальному документу, по-новому будет названа остановка «СТПУ-56», расположенная на ул. 60 лет Октября. Ее планируют переименовать в «Техникум транспорта и сервиса».

Отметим, что на данной остановке проходят следующие автобусы: №3, №18c, №56, №78, №94, №118a, а также трамваи №4, №5, №6 и №7.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости  

 

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