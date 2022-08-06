В Красноярске на 60 лет Октября переименуют остановку общественного транспорта

На правобережье Красноярска будет переименована одна из остановок общественного транспорта. Данное распоряжение было опубликовано на сайте городской администрации. Согласно официальному документу, по-новому будет названа остановка «СТПУ-56», расположенная на ул. 60 лет Октября. Ее планируют переименовать в «Техникум транспорта и сервиса».

Отметим, что на данной остановке проходят следующие автобусы: №3, №18c, №56, №78, №94, №118a, а также трамваи №4, №5, №6 и №7.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости