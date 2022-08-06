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Строительство водопровода в Лесосибирске завершат к концу сентября

Главная Общество
Красноярск
19:00 6 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, вода, жители
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В Красноярском крае на финальную стадию вышли строительные работы по прокладке нового водопровода в Лесосибирске. Благодаря его появлению жители частного сектора мкрн. Мехколонна будут обеспечены качественной питьевой водой.

Строительство водопровода стало возможным за счет реализации проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В краевом правительстве заявили, что на строительство объекта было направлено более 97 млн рублей. Строительство водопровода оценил замминистра промышленности, энергетики ЖКХ региона Александр Бойков, мэр Лесосибирска Андрей Хохряков и сотрудники Росстройконтроля.

В настоящее время строители проложили 5,3 километра, при том, что общая длина водопровода составит 5,4 км. Также подрядчик установил 25 колодцев и выполнил работы по прокладке водопроводной сети, используя метод горизонтально-направленного бурения. На данный момент готовность объекта – 68,92%.

Как отметил Александр Бойков, в настоящее время строители идут с опережением графика практически на неделю. После запуска объекта около 7 тысяч лесосибирцев будут обеспечены качественной питьевой водой. Ранее на территории Мехколонны никогда не было централизованного водоснабжения, поэтому людям приходилось использовать привозную питьевую воду, а для бытовых дел набирать воду из колодца.  

Согласно планам, весь комплекс мероприятий будет завершен до конца сентября. По словам главы Лесосибирска Андрея Хохлова, возведение водопровода в Мехколонне имеет огромное значение для города. Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» удалось привлечь необходимое финансирование. Добавим, что власти Лесосибирска также обсуждают проекты, связанные с модернизацией городской системы водоснабжения.  

Фото: © krskstate.ru

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