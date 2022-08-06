Бистро Mazel tov откроется в Красноярске в ноябре

Этой осенью в центре Красноярска появится еще один ресторан. На Карла Маркса откроется бистро Mazel tov!. Как пишет издание Gornovosti со ссылкой на одного из создателей заведения Ольгу Цветочкину, площадь заведения составит порядка 300 квадратных метра. Ресторан будет состоять из двух залов.

В следующем году запланировано открытие летней террасы. Новое заведение будет рассчитано на 65 посадочных мест. Меню ресторана будет состоять из блюд ближневосточной кухни. Отметим, что создатели планируют открыть ресторан уже в ноябре этого года.

Фото: © Никита Алексеев