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Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

Главная Общество
Красноярск
17:30 6 Августа 2022
в красноярском крае, железногорск
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В Красноярском крае в Железногорске была найдена убитой 16-летняя девушка. В течение нескольких дней несовершеннолетняя числилась без вести пропавшей и волонтерами, а также правоохранителями были организованы ее поиски. После этого труп девушки нашли на берегу одного из городских водоемов.

Как удалось узнать изданию «АиФ Красноярск», церемония прощания с девушкой состоится, 8 августа, в Железногорске. Церемония начнется в 13:30 и будет проходить в новом ритуальном зале Железногорска. Добавим, что по факту убийства было заведено уголовное дело.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости

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