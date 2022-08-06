Стала известна дата прощания с убитой 16-летней девушкой из Железногорска

В Красноярском крае в Железногорске была найдена убитой 16-летняя девушка. В течение нескольких дней несовершеннолетняя числилась без вести пропавшей и волонтерами, а также правоохранителями были организованы ее поиски. После этого труп девушки нашли на берегу одного из городских водоемов.

Как удалось узнать изданию «АиФ Красноярск», церемония прощания с девушкой состоится, 8 августа, в Железногорске. Церемония начнется в 13:30 и будет проходить в новом ритуальном зале Железногорска. Добавим, что по факту убийства было заведено уголовное дело.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости