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Материал Sibnovosti.ru признан лучшим на конкурсе «Спас на Енисее – 2022»

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Красноярск
14:00 6 Августа 2022
в красноярске, конкурс, победа, победители
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В Красноярске в пятницу, 5 августа, состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса медиафестиваля «Спас на Енисее-2022». Она проходила в культурном пространстве «Каменка».

В конкурсе участвовали 612 человек из 18 регионов России. Столь огромное число заявок – новый рекорд в истории фестиваля. Комиссия оценивала работы в пяти различных номинациях. Материал Татьяны Ларионовой «Руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Галина Филиппова – о том, как ищут пропавших людей» признан лучшим в категории «Новые медиа» (номинация «Благое дело»).

Материал Sibnovosti.ru признан лучшим на конкурсе «Спас на Енисее – 2022»

Отметим, что Татьяна Ларионова является главным редактором издания Sibnovosti. Татьяну лично наградили второй секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный и известный российский актер Владислав Демин.

Фото: © Sibnovosti

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