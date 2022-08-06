28-летняя девушка и два подростка заблудились в нацпарке «Красноярские Столбы»

В Красноярском крае за последние сутки в лесных массивах потерялись несколько туристов. По данным краевых спасателей, в нацпарке «Красноярские Столбы» в районе смотровой площадки «Бобрового лога» заблудились 28-летняя девушка и две девочки подросткового возраста.

Для их поисков привлекались сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда. Заблудившихся туристок нашли целыми и невредимыми. Также стало известно о том, что 43-летний мужчина потерялся в лесу в Енисейском районе. Спасатели обследовали более 8,4 тысяч квадратных метров леса, однако найти мужчину не удалось. Добавим, что 63-летний мужчина отправился в лес за грибами в районе «Крючково» и заблудился. Однако грибника удалось найти.

Фото: © Никита Алексеев