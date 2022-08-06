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В Дивногорске появился виртуальный концертный зал

Главная Общество
Красноярск
16:25 6 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, культура, музыка, концерт
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На территории Красноярского края появилась площадка, которая позволит полностью погрузить в музыку. Возможность посмотреть и послушать концерты мировых звезд появилась у жителей Дивногорска. В правительстве края рассказали, что концертный зал был открыт на базе Центральной городской библиотеки. Отметим, что площадка рассчитана более чем на 50 человек.

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в виртуальном концертном зале установили звуковую и видеоаппаратуру. При помощи этой техники можно организовывать трансляции филармонических концертных программ в высоком качестве. Также аппаратура позволяет создать эффект, благодаря которому зрители будут чувствовать, как будто находятся на самом концерте.

Находится площадка на третьем этаже в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. Владлена Белкина. Первый концертный сезон открылся показом фрагментов концертов из зала им. Чайковского Московской государственной филармонии. Зрители смогли увидеть выступления всемирно известного красноярца Дмитрия Хворостовского, Сергея Редькина и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Годенко.

Добавим, что в текущем году виртуальные залы были открыты в Зеленогорске и Железногорске. В общей сложности на территории Красноярского края работает 13 таких концертных зала.

Фото: © cultura24.ru

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