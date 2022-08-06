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Жители Красноярска могут принять участие в конкурсе фотопейзажей

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Красноярск
13:45 6 Августа 2022
фотография, конкурс, в красноярске
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Жителей Красноярска, увлекающихся фотографией, приглашают принять участие в конкурсе фотопейзажей «Места необыкновенной красоты». Этот конкурс состоится в преддверии фестиваля «Абалаковские дни», который будет проходить с 15 по 25 сентября. Его посвятят знаменитым альпинистам и исследователям братьям Абалаковым.

Жители Красноярска могут принять участие в конкурсе фотопейзажей

Для красноярцев, которые хотят поучаствовать в конкурсе, серию мастер-классов проведут лучшие фотографы-пейзажисты из Красноярска. Лауреаты конкурса получат сертификаты на приобретение фототехники и тур по заповедным местам Красноярского края. Заявку для участия необходимо успеть подать до 18 августа.

Фото: © Никита Алексеев

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