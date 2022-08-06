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В Красноярске будут судить отца 5-летнего мальчика, погибшего от укусов собаки

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Красноярск
11:10 6 Августа 2022
в красноярске, суд, уголовное, преступление
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В Красноярске перед судом предстанет местный житель, сын которого погиб после нападения собаки. В краевой прокуратуре отметили, что красноярцу вменяется два преступления – оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности.

Как удалось установить следствию, в прошлом году жителем Красноярска была куплена крупная собака, а в мае этого года 5-летний мальчик, которого оставили без присмотра, вышел во внутренний двор дома. По территории свободно разгуливала собака, которая набросилась на ребенка и покусала его. Повреждения, нанесенные несовершеннолетнему, оказались несовместимые с жизнью. 

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

 

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