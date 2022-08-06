Инспекторы ГИБДД применили оружие для остановки пьяного водителя Mercedes в Красноярском крае

В Красноярском крае автоинспекторам пришлось использовать огнестрельное оружие для остановки пьяного водителя Mercedes, создававшего угрозы безопасности граждан. По официальной информации, ночью во время патрулирования г. Бородино дорожные полицейские увидели иномарку, которая ехала на высокой скорости. Сотрудники ДПС поехали за автомобилем и с помощью громкоговорящего устройства потребовали остановить транспортное средство.

Водитель, напротив, увеличил скорость и решил скрыться. Он выехал на автодорогу P-255 «Сибирь» и поехал в сторону Канска. Во время движения Mercedes несколько раз выезжал на встречку. После предупреждений об использовании оружия сотрудник ГИБДД выстрелил по колесам автомобиля. В результате иномарка остановилась в с. Большие Ключи. Впоследствии было установлено, что водителем оказался 35-летний житель Бородино. Медосвидетельствование показало - 0,41 мг/л. По факту произошедшего на автомобилиста были заведены административные материалы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости