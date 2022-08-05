«Единая Россия» направила крупную партию канцелярии и спортинвентаря для школьников Свердловска и Свердловского района ЛНР

В Красноярском крае завершена партийная акция по сбору учебных принадлежностей для школ города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной республики. Красноярские единороссы собрали 1000 ранцев с канцелярией, 1000 спортивных мячей, 10000 детских книг, школьную форму для учеников начальной школы.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и городом Свердловск и Свердловским районом ЛНР было подписано в начале июля. Сибирский регион поможет в восстановлении инфраструктуры территории, в ремонте образовательных учреждений. Поддержку территориям оказывает и Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия». С начала специальной военной операции партийцы отправили для жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины, воинам - участников СВО около 180 тонн различных гуманитарных грузов.

Собранные силами партактива вещи предназначены для более 700 первоклассников и 294 школьников начальной школы (2-4 классы), у которых родители сейчас исполняют воинский долг, защищая свою Родину.

В акции принимали участие не только партийный актив, но и неравнодушные жители края. Это в буквальном смысле тысячи людей - активистов, бизнесменов, волонтеров, простых жителей, которые откликнулись на партийный призыв. Подключились общественные, ветеранские, молодежные объединения, спортивные организации. Акцию поддержали депутаты всех уровней – так, например, региональные депутаты от «Единой России» закупили большую партию футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей.

К началу погрузки приехали секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, а также краевые депутаты от партии Вера Оськина и Ирина Субочева.

«Мы систематически оказываем гуманитарную помощь жителям Донбасса, взаимодействуем с гуманитарными центрами, которые развернуты там, на освобожденных уже территориях. Первые фуры с грузом, собранные жителями края, ушли на Донбасс 28 февраля, то есть буквально через несколько дней после начала специальной военной операции. Сейчас мы отправляем десятую фуру, туда уйдет уже 200 тонн груза. Налажено взаимодействие с принимающей стороной, тем более у нас сейчас появилась подшефная территория — Свердловск и Свердловский район. Из работы с людьми там, на месте, и родилась эта инициатива — помочь собраться в школу первоклассникам, детям из тех семей, где отцы воюют. Дополнительно мы отправляем гуманитарный груз для центров на освобожденных территориях, где люди нуждаются в элементарных вещах», - рассказал Алексей Додатко.

«Практически весь край принимал в этой акции участие. Был невероятный отклик жителей, общественных организаций, благотворительных фондов. Регбийный клуб «Енисей-СТМ» откликнулся. Мы всем очень признательны, потому что одним собрать такую махину не возможно. Одна из городских школ передала нам учебники, связались с администрацией Свердловского района. Нам сказали: «Везите!», и теперь учебники тоже отправляем в этот район. Очень хочется, чтобы наконец-то ребятишки сели за парты в школах, чтобы быстрее кончились обстрелы, и началась мирная жизнь», - отметила Вера Оськина.

В школьные наборы кроме стандартных канцелярских наборов партийцы вложили детские книги, игрушки и сладости. Добавим, это не единственная помощь, которую получат свердловские дети от Красноярского края в преддверии учебного года. Так, например, краевое министерство образования направит крупную партию учебников в ЛНР. Об этом сообщил заместитель министра образования края Александр Молодкин.

«650 детей из Свердловска и Свердловского района ЛНР в августе получат путевки в детские лагеря России. Первые ребята начнут свой отдых уже в ближайшие дни. Кроме того, в Свердловск уже переданы 2 школьных автобуса​ для перевозки учеников, определён перечень необходимого учебного оборудования. К началу сентября будут привезены учебники. Это около 5 тысяч книг по русскому языку, всеобщей истории и другим предметам», - пояснил Александр Молодкин.

Отметим, вместе с крупной партией канцелярии и спортинвентаря сегодня будут отправлены продукты в Ростов-на-Дону для беженцев и для гуманитарных центров партии в освобождённых территориях.

Фото: © Александр Черных